Atlético Nacional de Medellín, club de la Primera División del fútbol colombiano, aún no le ha podido conseguir equipo al defensor panameño Roderick Miller. Lo peor: el central istmeño podría quedarse en el club verdolaga, pero no sería tomado en cuenta.

Según informó este sábado el portal Antena2.com, en caso de llegar una propuesta por el zaguero panameño Roderick Miller, este "saldría cedido del cuadro verdolaga".

No obstante, el sitio web agregó que, de no mover ficha y de no conseguir un acuerdo, Roderick Miller seguiría en Medellín: "De lo contrario, se quedaría en Atlético Nacional sin jugar, pero recibiendo salario durante los próximos seis meses".

El central panameño Roderick Miller acumula un total de 1155 minutos en 13 choques con Nacional.