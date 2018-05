El Barcelona va a "darlo todo" ante el Real Madrid, dice Digne

Pregunta: Tras la salida de Neymar y las derrotas en los dos Clásicos de la Supercopa de España (3-1, 2-0), ¿pensaban completar una temporada tan exitosa?

Respuesta: "Lo esperaba porque estamos en el club más grande del mundo y aspiramos a ganar el mayor número de títulos posibles. Es lo que nos ha pasado y es lo más bonito del fútbol".

P: ¿Le consuela el doblete Liga-Copa tras la prematura eliminación en 'Champions'?

R: "Hay dos caras. Habríamos esperado llegar más lejos en 'Champions' y ¿por qué no? levantar la copa. No ocurrió y lo daremos todo la próxima temporada. Mientras, el recorrido que hemos hecho en Liga y en la Copa del Rey es algo igualmente excepcional. El entrenador (Ernesto Valverde) llegó y aportó su rigor a nivel táctico y defensivo. Somos mucho más sólidos y los resultados lo prueban, seguimos imbatidos en el campeonato, es algo bastante fuerte. Acabamos de batir el récord de la Real Sociedad de hace tiempo (38 partidos en 1979-1980) y esperamos que siga así".

P: Podrían convertirse en el primer equipo de la historia de la Liga que no pierde ninguno de los 38 partidos de la temporada, ¿qué supondría esta hazaña?

R: "Es una regularidad, demuestra el trabajo de todo el grupo durante toda la temporada, es increíble. Todo el grupo quiere ir a por ese récord. Es algo importante para nosotros y vamos a darlo todo para lograrlo".

P: Para conseguirlo, habrá que evitar la derrota en el Clásico el domingo...

R: "Simplemente, es el partido más grande del mundo. Es uno de los partidos más vistos en el planeta, hay una gran expectativa, es fabuloso. Hay una rivalidad entre los dos clubes que viene de hace mucho tiempo y lo impregna todo, a nivel de aficionados, de jugadores, realmente hay un ambiente particular".

P: El Real Madrid se ha vuelto a meter en una final de Liga de Campeones. Un tercer título europeo consecutivo eclipsaría el doblete del Barça?

R: "Todavía es hipotético, no hay nada hecho".

P: Andrés Iniesta, que ya anunció su salida del Barcelona, va a jugar su último Clásico. ¿Qué representa para este club y para usted?

R: "Es un orgullo jugar con un futbolista como él. Para mí es uno de los mayores jugadores de todos los tiempos, realmente es un ídolo dentro y fuera del terreno de juego. Tengo el mayor respeto para él. Merece todo lo mejor".

P: Respecto a las llegadas, se habla mucho de Antoine Griezmann en el Barça la próxima temporada. ¿Le ha mandado algún mensaje con vistas a un posible traspaso?

R: "No, para nada... ¡Pero me gustaría que venga! Es un tío estupendo y un super jugador, así que siempre está bien".

P: Está terminando su segunda temporada en el Barcelona. ¿En qué ha progresado más?

R: "¡El idioma, va mejor! (sonrisa) Creo que he progresado mucho a nivel técnico, táctico, y con la llegada del nuevo entrenador, que me ha permitido progresar a nivel defensivo, el ir a buscar más arriba (al rival), acosar, defender bien. He progresado en esos ámbitos".

P: La selección francesa busca un lateral izquierdo fijo para el Mundial en verano. ¿Es este su año?

R: "Mi objetivo, nunca lo he ocultado, siempre ha sido estar en el grupo y participar en esta Copa del Mundo. Después, estar, jugar o no jugar, dependerá del seleccionador. Respetaré sus elecciones. Pero, está claro que cuando empiezas una competición, tienes ganas de jugar".