Bárcenas: "Mi sueño es jugar en la primera división española"

"Uno de los principales motivos para venir al Real Oviedo es la ilusión que me hace jugar en España. Se dio la posibilidad de jugar en este club y de empezar a adaptarme al fútbol español en Oviedo, quiero ir trascendiendo y pensar en Primera, es una oportunidad espectacular", comentó el nuevo jugador azul.

Para el internacional panameño, que acaba de disputar el Mundial de Rusia con su selección, debutar en la cita mundialista es otro "sueño cumplido" y señaló "haber aprendido mucho con la experiencia", lo que valió para "seguir creciendo" tanto a él como al combinado panameño pensando en jugar en Europa.

"Hemos crecido significativamente porque ya hemos logrado ir al Mundial, que nunca antes se había conseguido. Eso nos abre puertas, aunque no lo queramos ver así. Yo creo que ahora en nuestras mentes está competir en Europa y adaptarnos al modo de fútbol que hay aquí", analizó el extremo.

Bárcenas, que llega al Real Oviedo del Grupo CARSO en calidad de cedido, se definió a sí mismo como un futbolista "de buen pie, regate y con buena aceleración", y apuntó que se adaptará "al puesto que quiera el entrenador".

"Juego por ambas bandas, aunque más cómodo estoy por la izquierda. No me ha comentado nada el entrenador aún sobre conceptos tácticos, es mi primer entrenamiento y me ha preguntado por cómo me he visto en la ciudad, charlas y algunas bromas. Me iré adaptado lo más rápido posible", comentó el atacante carbayón.

El internacional ya sabe de primera mano a qué club está incorporándose, y es que el ex futbolista azul Dely Valdés -antiguo entrenador del panameño- fue el encargado de explicarle a Bárcenas "la gran oportunidad" que tenía ante sí viniendo a un Oviedo en el que el extremo quiere seguir "la misma senda" que Valdés.

El encargado de presentar al jugador fue el responsable de Relaciones Institucionales César Martín, quien agradeció al jugador lo "receptivo" que se mostró con el club tras conocer el interés de los carbayones y el "esfuerzo" que ha hecho por fichar por la entidad oviedista.