Bolt admira Ronaldo y quiere ser dirigido por Zidane

El exatleta jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de los 100 y 200 metros, se decanta por el portugués Cristiano Ronaldo como ganador del Premio The Best, al mejor futbolista FIFA de 2017, así como que le gustaría ser entrenado por el francés Zinedine Zidane.

"Me decanto por Ronaldo. Los tres (Messi, Neymar, ndr) son unos futbolistas increíbles, pero la temporada pasada Cristiano ganó la Liga y revalidó el título de la Liga de Campeones, donde fue el máximo realizador por quinta temporada consecutiva", ha comentado Bolt, en entrevista a FIFA.com, al serle preguntado por su favorito para el Premio The Best.

Bolt, asimismo, ha destacado que Cristiano Ronaldo que "tiene una capacidad para mantenerse en lo más alto año tras año es realmente asombrosa".

El jamaicano, gran apasionado de fútbol y que le gustaría probar como jugador profesional tras su retirada del atletismo, al serle preguntado que, entre Zinedine Zidane (Real Madrid) y los italianos Antonio Conte (Chelsea) y Massimiliano Allegri (Juventus Turín), por cual de ellos desearía ser entrenador, no tiene dudas: "Zidane".

"Lo admiraba mucho cuando era futbolista y ha completado una transición estupenda al puesto de entrenador. Además, ha ganado los cinco trofeos importantes que ha disputado", ha añadido sobre el francés, que junto a Conte y Allegri, opta al galardón de mejor entrenador FIFA 2017.

También se decanta por el italiano Gianluigi Buffon (Juventus Turín) como el actual mejor porteo mundial: "Tiene casi 40 años, pero es muy difícil meterle un gol. Los buenos porteros dan confianza a sus compañeros, y seguro que nadie tendría ningún reparo en jugar con él. Lo conocí hace poco en un evento y me envió un mensaje muy bonito cuando me retiré".

Y tampoco tiene dudas al serle requerido su "once ideal de 2016/17": Hay tantos jugadores tan buenos, que no es fácil elegir! Lógicamente, en la delantera pondría a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar. Y a Gigi Buffon en la portería. En defensa optaría por Sergio Ramos y Leonardo Bonucci de centrales, con Marcelo y Dani Alves en los laterales. Mi centro del campo lo compondrían Paul Pogba, N'Golo Kanté y Philippe Coutinho".

Con 31 años a sus espaldas, el ocho veces campeón olímpico, tiene un sueño: "Me encantaría jugar al fútbol ahora que me he retirado de las pistas. Lo he estado comentando en mis entrevistas y muchos clubes ya han mostrado interés. Desafortunadamente, en agosto me lesioné de gravedad los isquiotibiales y no he podido entrenar desde entonces. Ojalá pueda jugar algunos partidos en 2018".

"En Jamaica suelo jugar mucho en invierno. A mi entrenador no le hacía mucha gracia, pero por suerte nunca sufrí ninguna lesión jugando al fútbol que me interrumpiera mis entrenamientos de atletismo", ha apuntado.

Considerado el mejor atleta de todos los tiempos, Bolt ha afirmado que para "ser el mejor" hace falta "talento, disciplina, dedicación y mucho esfuerzo".

"Creo que cualquiera que esté considerado uno de los mejores en su disciplina ha tenido que esforzarse muchísimo para llegar hasta ahí. También hay que hacer ciertos sacrificios para triunfar al máximo nivel, sobre todo en lo que a fiestas, amistades y descanso se refiere", ha apuntado un Usain Bolt que reconoce que su lema es "todo es posible".