Borussia Dortmund empata en Berlín sin Aubameyang

Aubameyang estaría cerca de abandonar el equipo y el Arsenal podría ser su destino, según ha publicado insistentemente la prensa.

Con 30 puntos, el Borussia se puso provisionalmente tercero, todavía a 14 del líder Bayern de Múnich y a uno del segundo, el RB Leipzig. El Schalke (4º, 30 puntos) puede volver al podio el domingo si puntúa en casa contra el Hanóver.

Davie Selke marcó para el Hertha (46) y el japonés Shinji Kagawa respondió con un tanto para el Borussia Dortmund (71).

Para el equipo de Dortmund, que poco a poco han ido recuperando la confianza tras su crisis de los meses finales de 2017, es un cuarto partido seguido sin perder, desde la llegada del nuevo entrenador, Peter Stöger.

Antes del partido, casi todos los comentarios giraban alrededor de la segunda ausencia seguida de Aubameyang, que el pasado fin de semana ya estuvo suspendido por haberse perdido una reunión importante del equipo.

Preguntado sobre ello antes del partido, el entrenador Peter Stöger indicó que su decisión de no convocar a Aubameyang para el duelo de este viernes no es "una suspensión", sino una opción estrictamente deportiva. "He visto, y no soy el único, que no estaba implicado en el último entrenamiento, que tenía la cabeza en otra parte (...) Compongo el grupo como cada semana, con los jugadores que están más en condiciones para ayudar al equipo", afirmó.

El director deportivo del Borussia, Michael Zorc, dijo que "no hay nada concreto encima de la mesa" sobre un traspaso y confió en que el gabonés pueda seguir teniendo futuro con su equipo.

El sábado jugará el segundo clasificado, el RB Leipzig, que visita al Friburgo (14º).

El Leipzig llega a esta jornada con una desventaja de 13 puntos sobre el líder, el Bayern de Múnich, que recibirá el domingo al Werder Bremen (16º).