Cambios en la convocatoria de Gales para los partidos contra Francia y Panamá

Una vez hecho el anuncio Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid sobre no dejar ir a Gareth Bale a la selección de Gales, Chris Coleman quien funge como seleccionador del equipo galés, hizo público su reemplazo.

Además de Bale, Emyr Huws tampoco estará en estos amistosos, en su lugar llamaron a Lee Evans del Wigan Athletic.

Por Gareth Bale estará Tom Bradshaw jugador del Barnsley de Inglaterra.

Las selecciones nacionales de Gales y Panamá, jugarán el próximo 14 de noviembre en la ciudad de Cardiff.

🔴 SQUAD UPDATE: Gareth Bale (Real Madrid) has withdrawn from the Wales squad and is replaced by Tom Bradshaw (Barnsley). #TogetherStrongerpic.twitter.com/9itCW3t5aI