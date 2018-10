Campeonato Nacional de Futsal inicia el 17 de noviembre en la capital

Con la participación de los equipos representativos de las ligas provinciales del país, más la Liga Provincial de San Miguelito, inicia el próximo 17 de noviembre el VI Campeonato Nacional de Futsal que organiza la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

Los doce equipos fueron divididos en dos grupos de seis cada uno y el formato será de todos contra todos en cada grupo de donde clasificarán los primeros dos equipos.

El grupo A quedó conformado por los representativos de San Miguelito, Chiriquí Occidente, Panamá Oeste, Los Santos, Coclé y Veraguas, mientras que el grupo B lo integran Panamá Este, Herrera, Colón, Darién, Chiriquí y Bocas del Toro.

Los partidos se jugarán en el gimnasio del Colegio María Inmaculada ubicado en el sector de La Alameda en el corregimiento de Bethania y los mismos se jugarán en dos tantas, la matutina que inicia desde las nueve de la mañana, y la vespertina que arranca desde la 1:30 de la tarde.

Primera fechaLa primera jornada tendrá los siguientes partidos:

9:00 am - San Miguelito vs. Chiriquí Occidente10:15 am - Panamá Oeste vs. Los Santos11:30 am - Coclé vs. Veraguas

1:30 pm - Panamá Este vs. Herrera2:45 pm - Colón vs. Darién4:00 pm - Chiriquí vs. Bocas del Toro