COPA ORO Canadá aplastó a Haití y está a un pie de los cuartos de final de la Copa Oro

Canadá sin problemas despachó a una Haití que terminó con 10 jugadores, un 4-1 fue suficiente para acercarse más a los cuartos de final sumando 6 unidades.

Los goles de Canadá fueron de Stephen Antunes Eustaquio (5'), Cyle Larin (51' y 74' de penal) y Junior Hoilett de tiro penal al minuto 79'.

🎯 What a GOAL ⚽! Stephen Eustáquio with a fantastic free kick puts Canada up 1-0!#GoldCup21 🏆 #ThisIsOurspic.twitter.com/Pt2Sh5Gr01