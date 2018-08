Carlos Salcido aboga por el argentino Almeyda para dirigir selección mexicana

"Matías yo lo tuve acá (en Chivas), lo estimo y lo quiero como un amigo, a él y a su cuerpo técnico y verlo en selección nacional para mi también sería algo muy bonito", dijo en conferencia de prensa.

El capitán del equipo rojiblanco y seleccionado mexicano dijo que otro de sus favoritos para el puesto es el timonel del Tigres, Ricardo "Tuca" Ferretti, quien hizo público su rechazo para estar al mando del combinado nacional.

"Me da gusto que siempre lo estén poniendo como una posible primera opción. No sé por qué no quiere, sus razones tendrá, pero como persona y como futbolista me gustaría verlo ahí", destacó.

Almeyda y Ferretti, junto con el técnico del América Miguel Herrera, son algunos de los nombres que se plantean en la Federación Mexicana de Fútbol como opciones para dirigir a la selección mexicana.

Respecto a la reciente salida de Almeyda del Chivas y la llegada del paraguayo José Cardozo, Salcido afirmó que al plantel le ha costado adaptarse a la forma de juego del exdelantero del Toluca, aunque afirmó que está situación es normal cuando hay un cuerpo técnico nuevo.

"Cuando él (Matías Almeyda) llegó también nos costó un poquito de trabajo adaptarnos a su estilo de juego y a lo que pedía como entrenador, es lo mismo que está pasando con Pepe (Cardozo) y lo mismo que pasará cuando venga otro entrenador", aseguró.

Agregó que el Chivas está trabajando para habituarse a la forma de juego del paraguayo y sacar la cara luego de la crisis que tuvo el club en mayo pasado tras el cese de Almeyda, a quien Salcido defendió en sus redes sociales.

"Ahora la acosa es así, estamos en Chivas y esto no es ni Pepe, ni Salcido, esto es un equipo y como equipo tenemos que sacar las cosas adelante, nada más", recalcó.

Tras iniciar el torneo Apertura 2018 con dos derrotas, Chivas buscará sacar los tres puntos en su visita al Toluca, el domingo en la jornada 3.

"Es un buen equipo, con buenos jugadores. Nosotros más allá debemos buscar resultados, sí o sí, por temas como la confianza y para empezar a trabajar con un poco más de tranquilidad y estar cada vez mejor", enfatizó.

Salcido aceptó que la falta de resultados y sumar 16 partidos como local sin conocer una victoria "mete un poco de presión" que incide en el funcionamiento del equipo.

Chivas se entrenó este jueves a puerta cerrada en preparación para el compromiso ante Toluca.