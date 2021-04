Chelsea se pone cómodo en 'zona Champions' y celebra empate de Liverpool

Por AFP



El Chelsea se acomodó en la 4ª posición de la Premier League este sábado gracias a su victoria por la mínima en campo del West Ham (5º) y además puso tierra de por medio con el Liverpool (6º) gracias al empate en el último minuto del Newcastle (15º), en partidos de la 33ª fecha.

En el duelo de equipos londinenses por el cuarto puesto salió vencedor el Chelsea. Los de Thomas Tuchel abrieron fuego poco antes del descanso a través del alemán Timo Werner (43) y lograron conservar su renta.

Los 'Blues' demostraron de lo que son capaces este sábado. En plena lucha por lograr un boleto para la próxima edición de la Liga de Campeones, y con el partido de ida de las semifinales de la presente 'Champions' frente al Real Madrid el martes, el Chelsea respondió ante la presión e hizo sus deberes domésticos.

El equipo londinense es cuarto en solitario de la Premier League con 58 puntos, tres más que el West Ham, quien perdió una gran oportunidad para demostrar que sus aspiraciones de Liga de Campeones van en serio.

A la espera de lo que haga el Leicester (3º), el Chelsea se sitúa a un punto de los 'Foxes' y por si fuera poco distanció al Liverpool a cuatro unidades.

Los 'Reds' ocuparon virtualmente, durante muchos minutos, el cuarto lugar de la tabla. En el primer enfrentamiento de este sábado, el Liverpool hizo madrugar al marcador con un tanto del egipcio Mohamed Salah en el minuto 3. Los tres puntos le permitían adelantar a Chelsea y West Ham a la espera de lo que hicieran los equipos londinenses más tarde.

- "No merecemos" la Champions -

Pero el conjunto local no logró ampliar su ventaja en el marcador y el Newcastle lo aprovechó para arañar un punto en el último suspiro obra de Joe Willock (90+5).

El entrenador alemán Jürgen Klopp apostó por un once muy ofensivo, metiendo en el equipo titular a Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané y Diogo Jota, toda una declaración de intenciones.

Por supuesto, el equipo generó mucho peligro. El portugués Jota dispuso de dos buenas ocasiones (24, 28), lo mismo que el senegalés Mané (27, 40) y que Salah (36), pero no se concretaron en goles y, a base de jugar con fuego, el cuadro de Anfield terminó por quemarse.

"Si jugamos así y no matamos partidos como éste, ¿por qué deberíamos jugar la 'Champions'?", se preguntó Klopp en rueda de prensa, muy decepcionado y enfadado con el devenir del partido. "Queremos merecer la Liga de Campeones y no queremos venir y ser pretenciosos, queremos merecerla, pero con resultados como éste no la merecemos", añadió.

"Todo estaba a favor y solo faltaba rematarlo. Está muy cerca de ser inaceptable (como resultado), pero hay que aceptarlo pese a todo. La regla de oro del fútbol es que tienes que aprovechar tus oportunidades. Es lo que no hemos hecho y por eso el Newcastle merece su punto", se desahogó el germano.

El viernes, el Everton (8º) asaltó el Emirates Stadium del Arsenal (9º), a quien derrotó por la mínima, y mantiene vivas sus aspiraciones de entrar en la próxima edición de la 'Champions', que tiene a seis puntos.

El líder Manchester City y el Tottenham (7º) ya disputaron sus respectivos encuentros de la 33ª fecha, con sendas victorias sobre Southampton y Fulham respectivamente, debido a que el domingo se miden en la final de la Copa de la Liga.

El Manchester United (2º) visitará el domingo al Leeds (10º) en el segundo turno del día (13h00 GMT) y para el lunes (19h00 GMT) queda el enfrentamiento entre Leicester y Crystal Palace (13º).