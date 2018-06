"Fue un gran resultado para nosotros, pero si no le ganamos a Suecia, esto no habrá servido de nada. Necesitamos ir partido a partido", dijo tras recibir el premio 'man of the match'.

En el Rostov Arena, 'Chucky' Lozano hizo la jugada de la tarde con un eslalon que inició en su campo y en el que sorteó a dos defensas para servir al hueco, donde apareció Chicharito para recortar a Hyun-soo hacia dentro y marcar al primer palo.

Con este tanto, el jugador del West Ham, ya máximo goleador histórico de la selección mexicana, alcanzó las 50 dianas.

Además, igualó a Luis Hernández como máximo goleador del Tri en Copas del Mundo con 4 tantos y se convirtió en el tercer jugador mexicano en marcar en tres ediciones diferentes, tras hacerlo en Sudáfrica-2010 y en Brasil-2014.

Los históricos Rafa Márquez y Cuauhtemoc Blanco son los otros dos futbolistas que lo consiguieron.