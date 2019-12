China ofreció hacer un estadio en El Salvador

Por parte del INDES quienes son los regentes del deporte cuscatleco, habló en un medio de comunicación local el director Yamil Bukele sobre algunas características de este gran proyecto.

1- No se demolerá el Estadio Mágico González: Fue de las primeras cosas en ratificar, ya que aseguró que el actual Estadio Nacional será remodelado en su momento, con lo cual, no será allí la ubicación del nuevo escenario.

2- Costo: La inversión china en el nuevo escenario esperan que sea superior a los $100 millones (similar a lo que costó el Estadio Nacional de San José, Costa Rica).

3- Gran capacidad: Se indicó que la capacidad del estadio rondaría las 50 mil personas, siendo más grande que el de Costa Rica (35,000 aficionados). “Pretendemos tener un estadio mejor que el de los ticos. Queremos que sea un estadio que marque un precedente en la palestra del fútbol a nivel mundial”, dijo Yamil Bukele.

4- Multidisciplina: Se espera que tenga pista atlética, además de espacios para la práctica de múltiples deportes, así mismo, habló de la construcción de oficinas deportivas, un hotel, un gimnasio y un anfiteatro en el complejo.

5- Usuarios: Al cuestionarle sobre quién usaría el estadio, Yamil indicó que eventualmente podrían ocuparlo equipos de la Primera División y la Selecta, no habría mayores restricciones. Pero también será sede de otros eventos, como conciertos, que ayuden para el mantenimiento del mismo.

6- Lugares: Sin especificar los lugares, además de descartar al actual lugar del Estadio Nacional, el presidente del INDES aseguró que se manejan tres a cuatro lugares para su construcción, se confirmará el lugar más adelante.

7- No estará en 2021: Ante la cercanía de los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021, el funcionario aseguró que no estaría listo para ese año, ya que la construcción no estará de manera tan rápida, a pesar que aún no hay un programa especificado para comenzar la obra.

(Fuente: El Salvador.com)