'Tata' Martino duro con el panameño John Pittí: "El arbitraje fue muy malo"

"El arbitraje fue malo. Yo me voy a perder el próximo partido y tal vez este árbitro va a pitar la Final. Es increíble que se juegue sin VAR. Las cosas hay que decirlas", indicó el estratega del Tri en la conferencia de prensa posterior al partido.

Sobre el partido, el Tata Martino indicó que México fue premiado en los penaltis ya que el equipo tricolor jugó para ganar en el tiempo regular.

"Los penales premiaron a que quiso ganar el partido, debimos haber ganado en los 90 minutos. México puso el futbol y lo intentó ganar con futbol. Estoy contento con lo que hemos hecho", dijo.

Por su parte el capitán del 'Tri' Andrés Guardado criticó a la Concacaf por no utilizar el VAR en la competición.

"A mí no me gusta criticar al árbitro, pero si dejo la pregunta, si ya está la herramienta del VAR, por qué no utilizarla en la competencia. En todos lados ya se está utilizando, no entiendo porque en Concacaf no se ha hecho".

"A nosotros también nos ayuda para ese mito que hay de que a México siempre se le ayuda, para eso está ahora esa herramienta, que a muchos les gustara, a otros no, pero es verdad que ayuda a hacer más justicia dentro del futbol, pero ahora el árbitro se equivoco para los dos lados", aseguró Guardado tras el encuentro.

En las Semifinales del torneo de la Concacaf, el Tri se medirá a Haití, equipo que dejó fuera de la competencia a Canadá.

nota de: www.record.com.mx