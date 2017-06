Copete listo para unirse a Nicaragua

Copete llegó a eso de las 11:00 de la noche del martes al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, junto a su esposa e hijo. El defensor central aseguró que hará todos los trames de visa para su viaje a Miami y así poder jugar la Copa Oro.

“Yo y todos mis compañeros vamos a dar lo mejor para poder defender los colores de Nicaragua y con la ayuda de Dios esperamos dar la sorpresa, porque las otras selecciones no creen (que) pasemos a la siguiente ronda", indicó.

Copete además enfatizó que en la Copa Oro todo lo harán paso a paso. “Primero debemos buscar ganar un partido, algo que nunca se ha logrado, y el segundo paso sería clasificarnos a la segunda ronda. Estamos entusiasmados y sabemos que lo lograremos", aseguró.

El defensor nacional finalizó días atrás un contrato de mutuo acuerdo con el Club Comerciantes Unidos de Perú, por lo cual subrayó sentirse feliz.

"Me siento bien de regresar a Nicaragua. En Perú pasaron muchas cosas, pero yo se que futbolísticamente hice las cosas bien, salí porque no estaba a gusto con muchas cosas y no por ser un mal futbolista, no estaba feliz y el fútbol es para hacer amigos y ahí no era así, prefiero mi felicidad antes que el dinero", subrayó el seleccionado nacional.

Tomado en el19digital.com