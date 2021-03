Coudet: “No iniciamos bien y lo pagamos ante un rival con pegada”

Por EFE



El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, lamentó el mal inicio de su equipo ante el Real Madrid, el cual, a su juicio, resultó determinante en el triunfo blanco por 1-3 porque “a los rivales de tanta jerarquía no se le puede dar ninguna ventaja”.

“El inicio no fue bueno, los primeros 25 minutos, no pudimos ejecutar lo que habíamos preparado. A partir de ahí empezó otro partido y a mi entender el 1-3 se hizo larguísimo, pero son rivales que tienen y no te perdonan”, destacó en rueda de prensa. No pasó por alto la actuación del portero belga Thibaut Courtois porque “sacó dos pelotas muy difíciles”, y dijo marcharse “contento” con la actuación de sus jugadores porque compitieron “hasta el final”.

“Con lo que más a disgusto te quedas es con ese comienzo. A partir de ahí, dimos una buena imagen e intentamos apretar hasta el final en busca del empate”, insistió Coudet, que profundizó en su análisis: “Tienes que ajusticiar contra estos equipos, no tienes margen de error”.

Avanzó que su compatriota Augusto Solari, quien fue sustituido pocos minutos después de entrar en el campo, tendrá que parar “unas semanas” por una lesión muscular en el aductor, y pidió no desviarse del objetivo de la permanencia hasta que esté sellado matemáticamente. “Cuando buscas un objetivo así nunca sabes cuál es el número de la salvación hasta que matemáticamente te dé. Tenemos que ir partido a partido, saliendo a ganar y ahora vamos a preparar el próximo partido contra un rival, el Alavés, que tiene necesidad”, subrayó.