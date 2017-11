"Quiero tener siete hijos y siete Balones de Oro", dijo Cristiano Ronaldo en declaraciones al diario francés 'L'Equipe'.

El portugués, padre de cuatro hijos, repasó el comienzo del curso y dijo que está "feliz" pese a no poder marcar en Liga con la frecuencia que le gustaría. "No es perfecto, pero bueno, me siento bastante bien", indicó el portugués.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 12 de Nov de 2017 a la(s) 12:19 PST

Ronaldo reconoce que la suspensión a cinco partidos con la que fue sancionado en agosto le perturbó al comienzo de la temporada, pero en cualquier caso asegura que no está inquieto por su discreta capacidad goleadora en lo que va de Liga, y que las cosas van a cambiar.

"Perdimos algunos puntos en el campeonato de Liga, pero en la 'Champions League' estamos bien. De todas formas esto es solo el comienzo de la temporada y quedan muchos partidos por jugar. Debemos mantener la calma pero sabiendo que -obviamente- podemos hacerlo mejor", añadió Ronaldo.

Preguntado por su sequía liguera, con un tanto en su haber, el portugués dijo que "las cosas cambiarán". "No estoy preocupado por esto. Hay gente que me mira como una máquina, ese jugador que tiene que marcar todo el tiempo", añadió el '7' del Real Madrid.

Ensinando aos meus 2 filhos com talento, trabalho e dedicação e a única forma de chegar a ser o número 1❤️❤️🇵🇹 Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 10:50 PDT

De vuelta al Balón de Oro, que se entregará el próximo mes de enero, Cristiano explicó que sabe "cómo relativizar". "Tengo 32 años y luego 33. A veces estoy decepcionado por mi actuación durante un partido y me digo a mí mismo que lo puedo hacer mejor, pero cuando llego a casa y me encuentro a mi familia y mis amigos, todo cambia", finalizó.