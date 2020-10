Cristiano Ronaldo será probablemente suplente en su regreso con Juventus

Cristiano Ronaldo, que dio negativo al coronavirus, se desplazará a Cesena para medirse a La Spezia el domingo pero probablemente no sea titular después de más de dos semanas de cuarentena, indicó este sábado el entrenador bianconero, Andrea Pirlo.

"Está bien, vendrá con el equipo", explicó durante una conferencia de prensa, precisando que el astro portugués, quien ha estado ausente cuatro partidos, incluido el choque contra Lionel Messi y el FC Barcelona del miércoles, dio un segundo negativo confirmado el primero, hecho público el viernes.

"No creo que empiece de titular, veremos cómo está mañana. Se entrenó en su casa, no es lo mismo, pero él es tan importante que le llevamos a Cesena", ciudad de Emilia Romaña donde juega sus partidos como local La Spezia, que no cuenta con un estadio que cumpla las normas por el momento, dijo Pirlo.

Cristiano Ronaldo dio positivo el 13 de octubre durante una concentración con su selección y regresó al día siguiente a Italia para iniciar su cuarentena en su villa turinesa.

Por contra, Pirlo sigue sin poder contar con sus defensas Giorgio Chiellini (dolores en un muslo) y Matthijs de Ligt (convaleciente tras una operación de hombro). El internacional italiano "está mejor pero todavía no está disponible" y el neerlandés podrá regresar "en una semana", precisó el técnico.

La Juventus, que busca un 10º título consecutivo como campeón de Italia, suma tres empates en la Serie A (AS Roma, Crotone y Hellas Verona), tras su victoria inicial sobre la Sampdoria. Además se le dio por ganado su duelo contra el Nápoles porque los napolitanos no se presentaron.