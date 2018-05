"Nosotros no vamos con ninguna presión, la presión siempre la tendrán los clubes grandes, los que tienen más pergaminos, los que tienen más historia. Nosotros hemos entrado y vamos a dar la pelea. Tenemos un plantel importante para dar la lucha", señaló el otrora arquero de la selección de Panamá, y del Olimpia y Martahon de Honduras.

González aseguró que la responsabilidad como jugador y técnico es ganar títulos porque llegar a una final y no ganarla es como no hacer nada.

"Cuando jugué en Honduras con Olimpia la responsabilidad siempre era ganar el título. Lo primero que me dijeron y se me quedó en la cabeza era 'aquí no basta un subcampeonato' siempre eso se me quedó como enseñanza", indicó.

El estratega panameño manifestó que ese mismo mensaje se lo ha transmitido a los jugadores del CAI.

"Se la paso (el consejo) siempre a todos mis jugadores, les he dicho que tienen que trabajar para lograr metas. Estamos en estas instancias y vamos a pelear con todo para ganar nuestra primera estrella en la LPF", apuntó.

Sobre el tema de ser el único panameño de la cuarteta de técnicos que dirigen a los clubes en esta semifinal, González aseguró que siempre es un honor representar a su país.

"Me toca representar a mi país en semifinales, vamos a poner toda nuestra experiencia en práctica. No me asusta nada esto, al contrario lo estoy disfrutando al máximo, porque representar a un país como jugador o como técnico es una gran orgullo y responsabilidad", indicó.

El Club Atlético Independiente (CAI) se medirá mañana viernes al San Francisco en el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2018 de la Liga Panameña de Fúltbol (LPF).