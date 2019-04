Dani Alves defiende a Neymar de las críticas en PSG

"No me quiero echar flores, pero sé cómo se gana y cómo se pierde. Cuando digo que algo es bueno, estaría bien que me siguieran y no porque sepa más que el resto, no, sino porque ya he pasado por ello", declaró el ex del Barcelona.

Las ambiciones europeas del PSG naufragaron por tercera vez consecutiva en los octavos de Champions League y desde el club capitalino se viene rumiando una revolución de cara al verano.

"Quizás deberías escuchar a quien ya ha pasado por esto y basarte en su experiencia. Yo ya he ganado todo y hablo de lo que he vivido y aprendido", añadió Alves, "Si no estamos atentos, pasa lo que pasa".

Aquí no comprenden a Neymar"

El brasileño, que acaba contrato en junio, también habló de la situación de su compatriota Neymar Jr en París.

'Ney' está siendo más cuestionado que nunca en la capital francesa, pero Alves cree que, como con Messi, el es el último sitio al que habría que mirar: "Alrededor de él hay otros jugadores que no lo entienden. Es alguien que necesitas tener en el campo todo el rato, que te da lo que no tienes. Le das la pelota y ya sabe lo que hacer".

El lateral brasileño confesó su descontento con la directiva del club parisino en el programa del exfutbolista Dugarry: "Si no estamos atentos, pasa lo que pasa".

Tomado de AS