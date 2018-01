La Defensa más cara del mundo

El Manchester City de Inglaterra es un club extremadamente rico que ha sido víctima de un ataque espectacular, pero una defensa no tan buena. En la temporada 2016-2017, el conjunto dirigido por Pep Guardiola compró a John Stones, una compra para el futuro, pero no funcionó muy bien. El Manchester City anotó 80 goles, un buen número; pero recibió 42, más de 1 gol por partido. Eso sin mencionar su humillante derrota 4-0 frente al Everton, con cada tiro a puerta convirtiéndose en gol, eso quiere decir que el portero no paró absolutamente nada.

Al terminar la temporada Guardiola se encargó de deshacerse de jugadores como Willy Caballero, Gael Clichy, Pablo Zabaleta, Bacary Sagna y Alexander Kolarov para que entren nuevos y jóvenes defensores. Estos defensas son:

Benjamin Mendy, que costó 57.5 millones de euros

Kyle Walker, que costó 51 millones de euros

John Stones, que costó 55.6 millones de euros

Ederson, que costó 40 millones de euros

Danilo, que costó 30 millones de euros.

Y con la nueva adquisición, Aymeric Laporte, que costó 65 millones de euros, el Manchester City ha gastado más de 300 millones en defensas y porteros en solo 2 temporadas, siendo 4 de los 5 defensas más caros de la historia comprados por el Manchester City: Laporte, Mendy, Walker y Stones.

Esto también le da al Manchster City la línea defensiva más cara del mundo, costando un total de 269 millones de euros.