Diego Pablo Simeone: "Necesitamos tiempo"

"Me quedo con que nunca perdimos la cara en el partido y remontamos contra un equipo que seguramente luchará por ganar la Liga de Campeones. Más allá del punto, nos deja muchas cosas positivas para el futuro", valoró el técnico, que, a la vez, insistió en que "posiblemente" hay "cosas para mejorar".

"Está claro que hemos recibido dos goles con el Eibar, dos con la Real Sociedad y dos goles hoy. Está claro que, más allá de la buena pretemporada que hemos hecho, de este inicio de Liga y este partido de Champions que fue importante, necesitamos tiempo. Ojalá en ese tiempo que el fútbol no te lo da cometamos los menores errores posibles", señaló en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.

"Nos ha faltado contundencia", remarcó el preparador argentino, que destacó el primer tiempo de su equipo. También recordó "los dos golazos" del Juventus, "el primero increíble", de Juan Cuadrado, y el "segundo en una contra fantástica", culminada por Blaise Matuidi.

"Lo que más me gustó es que nunca perdimos la cara, siempre seguimos teniendo la misma línea de buscar situaciones por dentro, ya no tanto por fuera. Apareció la de Giménez, alguna más que empezaba a aparecer y seguramente en ese espacio la presencia de Correa y de Vitolo ya generaba esos unos contra unos que nos acercaron cada vez más a posicionarnos. Y después llegó el gol".

El tanto lo marcó Héctor Herrera, que disputó sus primeros minutos oficiales con el conjunto rojiblanco al quinto encuentro. En los cuatro anteriores no saltó al césped. Este miércoles lo hizo por la lesión de Thomas Partey a cuarto de hora del final.

"Espero siempre lo mejor de todos los futbolistas que tengo. Cuando llegan los futbolistas nosotros los entrenamos para que estén de la mejor forma para los momentos que el entrenador los vea de la mejor manera. En la mitad de la cancha están Saúl, Koke, Thomas, Llorente y Herrera; cualquiera de los que no ponga seguramente perdiendo me equivocaré y ganando seguramente será una virtud de los futbolistas", dijo el técnico en rueda de prensa.

"A Herrera lo veo muy bien, no perdiendo el ritmo más allá de no tocarlo jugar, y el fútbol como la vida termina pagando lo que uno trabaja y, más allá del gol, se le notó bien, tranquilo, con personalidad, un hombre, sin miedo, y eso se ve más allá del gol, que le pone en un lugar superior, pero a mí ya esos minutos me hubieran valido", añadió.

Simeone no valoró "ni bien ni mal" el punto: "Jugamos contra un rival muy fuerte, con una experiencia muy grande en sus futbolistas, con una media de 29 y pico, nosotros de 24 y pico, y nos falta generar más experiencia en algunos futbolistas en este tipo de partidos (...) Si seguimos en esta línea de crecimiento, este partido nos va a venir muy bien".

EFE.