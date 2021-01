El FC Barcelona puede recuperar terreno ante el nuevo Athletic de Marcelino

Por TVMAX Deportes



Tras confirmarse que ninguna de sus estrellas está contagiada por el covid-19, el Barcelona tratará de recuperar terreno en LaLiga este miércoles con su visita a San Mamés, en un partido aplazado de la 2ª jornada en el que debutará Marcelino García Toral como nuevo entrenador del Athletic Club.

La alarma saltó el lunes por la noche, cuando el club azulgrana confirmó que dos miembros del cuerpo técnico del primer equipo habían dado positivo por coronavirus, lo que motivó la suspensión del entrenamiento previsto para este martes por la mañana y que los jugadores volviesen a someterse a test de detección de la enfermedad.

"Los jugadores del primer equipo dan negativo en las pruebas PCR", anunció la entidad este martes por la tarde, por lo que el entrenamiento se reprogramó para las 17h00 GMT.

"Hay cosas en la vida que no se pueden controlar. Hemos seguido el protocolo suspendiendo el entrenamiento de esta mañana y repitiendo los test PCR. Solo podíamos esperar que no hubiera más positivos. Menos mal que todo el mundo ha salido negativo y hemos podido preparar el partido de mañana", comentó en la conferencia de prensa posterior el técnico Ronald Koeman.

No parece la mejor manera de preparar un partido que puede ser decisivo para el Barça, que tras un inicio de temporada muy irregular busca recuperar terreno para poder luchar por el título (miércoles, 20h00 GMT).

Tras su victoria por la mínima el domingo frente al colista Huesca (1-0), el equipo azulgrana ascendió al quinto puesto de la clasificación con 28 puntos, a 10 del líder Atlético de Madrid, aunque el equipo rojiblanco cuenta con un partido menos (que serán dos el miércoles), y a 8 del Real Madrid, que cuenta con un encuentro más.

"Poco a poco se va viendo lo que queremos respecto al equipo. Tenemos gente importante lesionada y no estamos en el mejor mes para el equipo. No he podio cambiar mucho en la plantilla, pero para un entrenador es importante tener más tiempo para consolidar las ideas", comentó el técnico holandés.

Koeman seguirá sin poder contar para este partido con Gerard Piqué y con Ansu Fati, lesionados de larga duración, al que se unió recientemente el brasileño Coutinho, que fue operado de la rodilla el pasado sábado y que también estará ausente varias semanas.

Las opciones de triunfo del Barça en San Mamés pasan, como está siendo habitual esta temporada, por las botas de Messi, aunque el argentino no está siendo tan decisivo como de costumbre, y de Pedri, el joven canario que se ha convertido en la revelación del equipo, todo lo contrario que el francés Antoine Griezmann, del que los aficionados catalanes siguen esperando que sea el que brilló en la Real Sociedad, Atlético y la selección francesa.

- Dos derrotas consecutivas en San Mamés -Pero no será fácil para un Barça que ha perdido en sus dos últimas visitas a San Mamés, en el estreno de la Liga 2019-2020 y en los cuartos de final de la última Copa del Rey.

El Athletic (9º con 21 puntos) contará además con la motivación extra del estreno en el banquillo de Marcelino, el técnico asturiano que sustituyó a Gaizka Garitano, destituido el fin de semana pese a que el equipo había ganado en la última jornada al Elche.

"Vengo con muchísima ilusión y ambición", declaró el extécnico de Villarreal y Valencia, entre otros, a su llegada a Bilbao.

Ante el Barça, espera "un partido muy difícil. Tenemos que ponerlo en dificultad, cerrarles los espacios y generar ocasiones. Lo normal es que ellos tengan más balón, hay que ser un equipo con ilusión", explicó el asturiano.

El palmarés de los equipos dirigidos por Marcelino no es positivo en sus enfrentamientos contra el Barcelona, aunque siendo técnico del Valencia logró contra los azulgranas lo que hasta ahora es el mayor logro de su carrera: la Copa del Rey, tras imponerse en la final por 2-1 el 29 de mayo de 2019 en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla.