El secretario de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Eduardo Vaccaro, opinó hoy que los cambios que regirán a partir del segundo semestre en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) "son por el bien del fútbol" y que el "modelo actual no está funcionando".

"Tenemos un modelo actual que no está funcionando. Si seguimos haciendo lo mismo de la misma forma seguiremos teniendo los mismo resultados, así que hay que tener mente amplía y paciencia. Los cambios que se hagan son por el bien del fútbol", señaló Vaccaro en declaraciones a Acan-Efe.

Agregó que hay que esperar que las cosas nuevas surtan efecto y "si no hacen efecto, seguir tratando hasta llegar a lo que uno quiere".

"Desarrollar una liga profesional es arduo y toma tiempo, como todo proyecto, no vamos a tener una liga similar a ligas que tengan cien años, porque estamos en un proceso de maduración, pero aspiramos a llegar allá", indicó.

Vaccaro negó que el torneo Apertura 2018, el segundo semestre del fútbol panameño, será una experimento debido a que se tiene un plan trazado para el mismo.

"No es experimental, porque no es algo de ensayo y error. Lo que se va a hacer está bien estudiado y fundamentado, pero no hay plan infalible, lo que uno hace es minimizar riesgos, para intentar que el plan tenga éxito", señaló.

Sobre el caso de los fútbolistas del Sporting San Miguelio involucrados en secuestro y uso indebido de tarjetas de crédito, Vaccaro señaló que Fepafut está dispuesto a ayudar, pero la responsibilidad primaria del desarrollo de los jugados recae en los clubes.

"Los clubes tienen la responsabilidad primaria del desarrollo del jugador, aunque primero la formación debe comenzar en el hogar, para luego ayudarlos a que sigan en el colegio. Los clubes deben trabajar en el desarrollo de los jugadores y la Fepafut los ayudarán en lo que necesiten", comentó.