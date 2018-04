Como destaca el organismo en un comentario, las papeletas se asemejan a los boletos para los partidos de la Copa Confederaciones 2017 pero tienen un color azul claro.

Cada billete, precisa la nota, tiene elementos clave de seguridad: código de barras y holograma.

Las entradas adquiridas durante la primera y segunda etapas de ventas en el sitio de la FIFA, se puntualiza, serán suministradas a sus propietarios en abril y mayo.

Durante las primeras dos etapas de ventas fueron comercializados casi 1,7 millones de boletos para los partidos del Mundial. La última etapa de ventas en colas comenzará el 18 de abril próximo.

Los boletos que se adquieran durante la última etapa podrán ser recibidas en los principales centros de entradas de la FIFA.

La Copa Mundial 2018 se desarrollará en Rusia del 14 de junio al 15 de julio próximos.

🐺🎟️🙌 REVEALED!Check out the 2018 FIFA #WorldCup ticket design, as presented by Zabivaka! pic.twitter.com/2K9ycarK9s