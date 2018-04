Interrogado por la emisora Radio Anch'io Sport sobre la posibilidad de hacerse cargo de la selección italiana, Capello explicó que ya tuvo "experiencias con las selecciones inglesa y rusa".

"Quise volver a entrenar a un club y el Jiangsu Suning ha sido mi última experiencia en el fútbol", añadió el técnico italiano de 71 años, quien acaba de poner fin a su contrato con el club chino tras nueve meses decepcionantes.

"He hecho todo lo que quería. Estoy muy feliz de lo que he hecho y ahora me consagraré a mis actividades de comentarista. Es un papel en el que uno está seguro de ganar", añadió.

Centrocampista internacional, pasando por Juventus, Milan y Roma, Capello se convirtió después de uno de los entrenadores más exitosos y de mayor prestigio.

Ganó la Liga de Campeones con el Milan (1994) y cuatro títulos de la Serie A con el club lombardo, otro más con la Roma y dos ligas españolas con el Real Madrid, al que entrenó en dos etapas (1996-97 y 2006-2007).

También ganó otros dos Scudetto con la Juventus en 2005 y 2006) que fueron posteriormente anulados por el escándalo del Calciopoli.