"Ahorita mismo, (José) Fajardo tiene más ofertas que la Oca Loca, El Costo y el Chocho juntos. No sé cuál es la que va a tomar la junta directiva del CAI", respondió González cuando se le cuestionó por las ofertas que han recibido por el máximo realizador del pasado abierto.

Pese al sinnúmero de ofertas —por el momento, no confirmadas—, Donaldo no quiso ahondar en el tema de altas y bajas del equipo. "¿Fajardo? No tengo nada concreto. Tiene muchísimas ofertas, pero no sé cuál escogerá", precisó.

FAJARDO SABE TODO

El jugador sí sabe por dónde va tabla y, además, está al corriente de todos los movimientos que se están dando en el caso de su posible salida del CAI.

"Ya me han dicho todo. Como estoy con la Selección de Panamá, no he podido irme. Podría ir a Estados Unidos o a Europa", aseguró.

"No sé qué equipo, pero sí podría salir", concluyó.