El dirigente aspira a organizar la final de la Copa de Francia, entre el PSG y el Saint-Etienne, el sábado 13 de junio o el 20, y la final de la Copa PSG-Lyon tres días más tarde.

Regresar con la Copa de Francia, "el trofeo más prestigioso" que reúne a todos los clubes, profesionales y amistosos, sería un "mensaje simbólico" a toda la familia del fútbol tricolor, señaló la federación.

"Estamos rehaciendo el calendario, en la Federación y en la Liga. Esta propuesta no ha sido rechazada. Considero que cuando no me dicen que no, es sí", señaló Le Graët al diario deportivo L'Equipe.

Suspendidas desde mediados de marzo, la Ligue 1 y la Ligue 2 deberían regresar a mediados de junio, en caso de que el gobierno francés dé el visto bueno.