Tras superar los problemas de seguridad, finalmente rueda el balón en el Stade de France. El Madrid y Liverpool se juegan el prestigio y buscan la gloria de Europa en París. Sigue el partido en directo a través de la señal de TVMAX y TVNPASS.

Minuto 64' Cambio en el Liverpool: se marcha Luis Díaz e ingresa Diogo Jota.

Minuto 61': Amarilla para Fabinho por una dura entrada contra Valverde.

Minuto 58': ¡GOOOOOOOLLLLLLLLL! Vinicius Jr adelanta al conjunto blanco tras una extraordinaria jugada de Federico Valverde.

Minuto 54': ¡Uuuuuufffff! Centro envenedado de Alexander-Arnold y Courtois con los puños desvia la pelota. Está llevando mucho peligro por la derecha el Liverpool.

Minuto 51': Centro de Salah que atrapa muy seguro Courtois por alto.

Minuto 49': Falta de Trent Alexander-Arnold, mientras Casemiro recibe una falta en campo contrario.

Minuto 46': Comienza la segunda parte.

Minuto 45+2': Finaliza la primera mitad. El Real Madrid y el Liverpool empatan a 0.

Minuto 42': ¡Kariiiiiimmmmmm! El francés se inventa un jugadón en el área chica, pero el VAR le anula el gol al gato.

¡GOL ANULADO❌⚽️! El VAR decreta fuera de juego en el gol de Benzema 🇫🇷☝🏾 y seguimos empatados.Estamos en vivo por TVMAX y TVNPass | Liverpool 0-0 Real Madrid | Final Champions League. #ChampionsEnTVMAXpic.twitter.com/MIALtbn3Xu — TVMAX Deportes (@tvmaxdeportes) May 28, 2022

Minuto 40': ¡Afueraaaaaaa! Le queda la pelota a Henderson desde fuera del área y el defensa remata con el empeine de pirmera intención.

Minuto 39': Córner a favor del Liverpool tras una jugada peligrosa de Militao por banda izquierda.

Minuto 35': Primer tiro de esquina para el Real Madrid tras una gran acción combinada entre Benzema y Vinicius. Se queda con el balón el portero del Liverpool.

Minuto 34': Centro de Alexander-Arnold desde la derecha que remata de cabeza Salah justo a las manos de Courtois.

Minuto 29': Centro de Henderson desde la derecha que va directo a las manos de Courtois.

Minuto 26': El Madrid debe bajarle las revoluciones al Liverpool para alejarlo de su área. Es claro el dominio de los de Klopp en el partido.

Minuto 24': Vinicus intenta meter un centro para Karim Benzema, pero el esférico toma un efecto que por poco se cuela en la escudra de la portería de Alisson. Muy atento el portero brasileño para quedarse con la pelota.

Minuto 20': ¡Otro PARADÓN de Courtois! Espectacular estirada de Courtois que ha tocado con la punta de los dedos el balón tras un tiro de Mané y después el esférico lo ha desviado el poste. El belga se convierte en protagonista del partido.

COURTOIS AIR LINE 🇧🇪✈⚽️ | Impresionante lo del guardameta belga.#ChampionsEnTVMAXpic.twitter.com/06PmUVtU1C — TVMAX Deportes (@tvmaxdeportes) May 28, 2022

Minuto 18': Intenta la contra el Madrid con un centro de Valverde pero no lo pudo aprovechar Vinicius.

Minuto 17': Pase atrás de Mané que remata de primera intención Salah, pero Courtois, muy atento, bloquea en dos tiempos.

Minuto 15': Vaya reflejos del belga Thibaut Courtois. Remate a bocajarro de Salah que ha desviado el portero con una mano milagrosa el portero del Madrid. ¡¡Paradón!!

Minuto 12': Encara Luis Díaz, pero tapa bien Carvajal y Casemiro y se marcha la pelota por línea de fondo.

Minuto 11': Pase atrás de Mané que intentó aprovechar Salah, pero el linier señaló que ya había salido la pelota por

Minuto 6': Intentó la contra el Madrid, pero el centro de Valverde no encontró a ninguno de sus compañeros.

Minuto 5': Vinicius se anima al ataque tras recibir un balón largo de Militao. Le tapó bien la defensa red.

Minuto 4': Pelota larga para Sadio Mané, llega bien Militao pero sigue siendo pelota para los 'Reds'.

Minuto 2': Se equivoca Mendy, regala la pelota y tiene que salvar Alaba en la frontal. Se anima el Liverpool en el arranque del partido.

Los problemas en los accesos, las colas y los miles de personas que se quieren colar en el estadio han provocado ese retraso que no recuerdo en una final de Champions. Todavía no ha empezado ni la ceremonia de apertura. Parece que el show de Camilo Cabello no se llevará a cabo.

Según reportan varios medios apostados en el Stade de France, varios fanáticos han querido ingresar al estadio a la fuerza, saltándose vallas y de manera fraudulenta tras robar los teléfonos móviles de los hinchas con boletos oficiales (Los tickets se generan a traves de un app móvil)

Hay tensión y peleas en todo el perímetro del estadio.

Los antidisturbios están usando gas pimienta para intentar calmar a los aficionados del Liverpool que se agolpan en la entrada al estadio.

¡Última hora!

Thiago se retira antes de tiempo del calentamiento. El español llegó con problemas físicos a la final y parece que no está al 100%.

Tras unos minutos, Alcántara regresó al campo, pero está ejercitándose aparte. Ha tenido unas palabras con Klopp y después se han abrazado.

XI del Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema y Vinicius.

XI del Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Luis Díaz , Mané y Salah.

Disfruta del partido a través de la señal de TVMAX y TVNPASS.