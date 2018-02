Relacionados Dimite el entrenador del Wolfsburgo Martin Schmidt

El joven delantero francés Jean-Kevin Augustin adelantó a los visitantes al inicio del partido (13), pero el Fráncfort volteó el marcador antes de la pausa con dos goles casi consecutivos de Timothy Chandler (22) y Kevin Prince Boateng (26).

Este era un duelo entre dos equipos que aspiran a jugar la próxima Liga de Campeones y tras su victoria, el Eintracht se coloca tercero con 39 puntos, a uno solo del Borussia Dortmund, aunque muy lejos del líder indiscutible Bayern Múnich (59).

El Leipzig cae de momento al quinto puesto, con 38 puntos, los mismos que el Bayer Leverkusen.

Parte del protagonismo del partido fue para los aficionados, que protestaron contra la decisión de la Bundesliga y de los difusores televisivos de programar partidos del campeonato los lunes.

Tras el pitido inicial, que se dio con varios minutos de retraso, los aficionados silbaron cada posesión de pelota del rival y abandonaron parcialmente una de las tribunas, desplegando una pancarta contra la disputa de encuentros los lunes.

"La cultura de los aficionados sufre, las audiencias crecen", "Incluso mi peluquero tiene libre los lunes" fueron los mensajes menos agresivos o vulgares que mostraron los aficionados.

Los dirigentes del club se solidarizaron con sus aficionados y por la megafonía sonó, antes del partido, la canción de Bob Geldof "I don't like Mondays" ("No me gustan los lunes").

Otros partidos, retrasado o aplazados, ya se habían disputado en lunes, pero es la primera vez en la historia que la Budesliga programa oficialmente un encuentro el primer día de la semana, según un acuerdo con las televisiones.

El próximo lunes está programado un partido del Borussia Dortmund y sus aficionados ya han anunciado que boicotearán el partido.

Esta temporada están programados cinco partidos los lunes y el contrato con los difusores prevé su celebración hasta 2021 por el momento.

Estos contratos han aumentado los derechos televisivos a 4.640 millones de euros en cuatro temporadas y los 36 clubes profesionales alemanes votaron a favor.