Marruecos pelea por albergar la competición contra una candidatura común formada por Estados Unidos, Canadá y México.

Las 207 federaciones miembros de la FIFA elegirán al organizador del Mundial 2026 el 13 de junio en Moscú, la víspera de la apertura del Mundial de Rusia (14 junio-15 julio).

"No me veo no apoyando a un país próximo a nosotros", explicó Le Graët. "África solo ha tenido un Mundial en su historia (Sudáfrica 2010), no es mucho. Marruecos está preparado aunque no tenga los mismos medios que sus adversarios. Francia solo tiene un voto, pero quizás dará un impulso a Europa para que elija a Marruecos", añadió.

El 22 de marzo, tras una reunión en la sede de la FFF en París, la Federación Marroquí había anunciado el apoyo de Le Graët.

AFP.