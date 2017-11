"Tenemos que tener los pies sobre la tierra, se consiguió algo importante, tuvimos la dosis de suerte necesaria. La intención es competir, casi todos somos primerizos", dijo Gareca al canal Fox Sports.

El entrenador argentino logró que Perú se clasificara para un Mundial por quinta vez en su historia y tras 35 años sin participar en una Copa del Mundo.

"Entendemos que uno va a aprender y competir, pero te vas a preparar de la mejor manera, tanto jugadores como nosotros como cuerpo técnico. Hay metas, depende el grupo que nos toque la meta será clasificar", añadió.

'El Tigre' cree que fue determinante para la clasificación para el Mundial que el resto de los equipos cambiara de entrenadores.

"Veíamos que todas las selecciones, menos Colombia, iban cambiando de técnicos. Argentina cambió tres técnicos en las eliminatorias. (Jorge) Sampaoli tenía que insertar una idea, nuevamente comenzar de cero y nosotros ya teníamos algo armado desde el funcionamiento. Nos agarrábamos de eso", explicó.

Perú finalizó quinta en las eliminatorias sudamericanas y luego venció en la vuelta de la repesca a Nueva Zelanda por 2-0, tras el empate sin goles en la ida.

Sin embargo, jugó estos dos partidos sin su goleador y figura, Paolo Guerrero, suspendido por dopaje.

"Cuando me dan la noticia fue un impacto, no dormí en toda la noche. Después apenas llegué a la Federación hablé con dirigentes y jugadores, teníamos que dar vuelta la página porque no nos podíamos quedar colgados con ese tema. Me lo tenía que sacar de encima y enfocarnos en los jugadores que lo iban a reemplazar", reveló.

Gareca dijo "no saber" si Guerrero va a poder jugar el Mundial y dijo que de eso se encargan los abogados.

"Es un tema que preocupa a todo Perú, es un muchacho sensacional que le toca vivir una situación complicada", añadió.