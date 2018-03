Relacionados Ben Yedder y Lucas Hernández son convocados por Francia

"Para mí, es un soldado. Se le puede poner a la izquierda, en el centro y siempre va a hacerlo bien. El año pasado, cuando jugaba menos, era el primero en el entrenamiento, siempre con una sonrisa y con ganas de trabajar, de progresar", explicó Griezmann este miércoles en una conferencia de prensa en las instalaciones de la selección francesa en Clairefontaine.

"Este año ha competido cada vez más con Filipe Luis. Ahora que Filipe está lesionado va a jugar todos los partidos que quedan. Es un buen jugador, estoy contento por él. Puede aportarnos muchas cosas en la selección", afirmó.

Lucas Hernández, de 22 años, nació en Marsella pero creció en España y durante meses estuvo especulándose con que podría optar por jugar la Roja en vez de con el país del que tiene pasaporte actualmente, Francia. Didier Deschamps decidió incluirle en la lista para estos amistosos y se perfila como un posible integrante de la lista de 23 para el Mundial de Rusia.

Griezmann se negó por su parte a ser considerado el líder de la actual generación de la selección francesa, después de haber sido su mejor jugador en la Eurocopa de 2016, donde su país fue subcampeón.

"No, el jefe no. A menudo se repiten esas preguntas, si soy el líder, el jefe... Pero no me interesa eso. Quiero ser libre en el campo, como lo soy. Quiero ser feliz. Es verdad que he ganado mucha experiencia con el Mundial de Brasil (2014) y con la Eurocopa (2016). Ahora está ahí una nueva competición (el Mundial de Rusia), un nuevo sueño. Espero que esta vez sea la buena", deseó.