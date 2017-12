Griezmann causa polémica en redes sociales

"Reconozco que fue torpe por mi parte. Si he herido a alguien, le pido disculpas", escribió Griezmann en las redes sociales.

Antes, el futbolista del Atlético de Madrid había intentado explicarse: "Hay que calmarse amigos. Soy un fan de los Globetrotters y fue un gran periodo. Es un homenaje".

Una de las reacciones fue la de un legislador británico de extrema izquierda, David Lammy: "Hay muchas maneras de hacer una fiesta de los años 80, pero el 'blackface' no forma parte. No puedo creer que en 2017 haya que salir del silencio para decir que no hace falta disfrazarse de 'blackface'".

AFP.