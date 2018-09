Griezmann ve "obligado estar en los tres" primeros del Balón de Oro

A la pregunta de si sería injusto no tener esa recompensa individual, que se concede a final de año al mejor futbolista del año, 'Grizou' respondió: "No injusto. Pero me haría la pregunta de saber qué más puedo hacer".

Griezmann, sin embargo, tiene algunas señales negativas sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro este año.

El premio al mejor jugador UEFA de la pasada temporada fue para Luka Modric, finalista del Mundial con Croacia y vencedor de la Liga de Campeones con el Real Madrid.

Ningún jugador francés figura en la lista de tres finalistas para el premio FIFA al mejor del año, que se concederá el 24 de septiembre en Londres. Los tres finalistas a ese galardón son Luka Modric, el portugués Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah.

"Es raro. Y una pena. Es un trofeo que entrega la FIFA, ¿no? Y el Mundial lo organiza la FIFA, ¿no? Ganamos el Mundial y no hay ningún francés", lamentó Griezmann.

El jurado del premio FIFA y del Balón de Oro no es el mismo.

Desde que terminó en 2016 el acuerdo entre la revista France Football y la FIFA sobre la concesión conjunta del Balón de Oro, la organización internacional resucitó sus propios premios, que se otorgan mediante la votación de un grupo de aficionados, capitanes, seleccionadores y periodistas.

El Balón de Oro se basa en el voto de periodistas.

AFP.