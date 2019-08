Composición de los grupos de la Liga de Campeones 2019/20, según el sorteo celebrado esta tarde en el Fórum Grimaldi de Mónaco.

The official result of the 2019/20 #UCLdraw! 😍3⃣ toughest groups are __ __ & __ 🤔 pic.twitter.com/c7Xdro1vhn