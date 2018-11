Guardiola descarta fichajes en el City en enero

Guardiola estimó que su plantel es suficientemente amplio para afrontar la segunda mitad de temporada, a pesar de las ausencias de Mendy, pero también de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y del arquero suplente Claudio Bravo.

De Bruyne y Silva podrían estar disponibles de aquí a diez días.

Preguntado si ficharía un sustituto para el zaguero francés, Guardiola se mostró categórico: "No. No gastaremos nada (en enero). Estoy satisfecho con el equipo, algunos regresarán (de lesión), así que no, no".

Estas declaraciones invitan a pensar que no se producirá el fichaje del centrocampista del Ajax Frenkie de Jong, al menos hasta final de temporada.

Guardiola reconoció además que deberá dar descanso al brasileño Fernandinho, de 33 años, presente en los 12 partidos del City en la Premier desde el inicio de temporada.

Por último, el entrenador catalán no cerró la puerta a una renovación con el City más allá de 2021.

