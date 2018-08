Gundogan teme los abucheos de la afición alemana

Tras la debacle alemana en el Mundial de Rusia, donde quedó apeada en la primera fase pese a defender título, el seleccionador Joachim Löw anunciará en los próximos días la primera convocatoria tras el torneo mundialista para afrontar a Francia, campeona del mundo, en Múnich el 6 de septiembre y a Perú tres días más tarde en Sinsheim.

El centrocampista del Manchester City espera estar en la lista de Löw, pero admitió que teme la reacción del público germano, no solo por el mal papel de la Mannschaft en Rusia, sino por el supuesto enfrentamiento que, según la prensa, existe entre los jugadores de origen alemán y los de origen inmigrante, como Gundogan.

"Espero que sea una bienvenida con los brazos abiertos (...) Espero que no me piten, pero si hay abucheos contra mí en el estadio... tendré que asumirlo. Será una prueba para mí", ha declarado Gundogan.

Además, Gundogan y Mesüt Özil, ambos de origen turco, protagonizaron una polémica antes del Mundial cuando en plena campaña electoral en Turquía se fotografiaron con el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Gundogan le regaló una camiseta del City con la dedicatoria "a mi presidente". Esto provocó un gran debate en Alemania sobre el compromiso de estos jugadores, que fueron abucheados en un encuentro preparatorio disputado en junio, y sobre la integración al país de los inmigrantes, unas críticas que "rayaron el racismo", denunció el jugador del City.

Gundogan, no obstante, admitió el daño que le hicieron los pitidos en aquel partido contra Arabia Saudí. "Tras el juego, me encerré en el lavabo. Estaba enojado, decepcionado y triste. Pero sé que en la vida hay que pasar por momentos difíciles".

Tras el Mundial, Özil anunció que abandonaba la selección alemana, un paso que Gundogan no tiene previsto dar: "Sigo estando orgulloso de jugar con Alemania. Si me llaman, no veo ninguna razón para no continuar".

