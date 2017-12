El Tottenham (4º) abrió con un triunfo 5-2 sobre el Southampton (13º) el tradicional 'Boxing Day', este martes en la 20ª jornada de la Premier League, marcada por las plusmarcas conseguidas por Harry Kane, autor de un triplete, que le permitió acabar el año natural como máximo anotador de las grandes ligas.

Kane, con 56, superó la cifra de 54 del argentino Lionel Messi, teniendo en cuenta los datos de los clubes y de sus respectivas selecciones nacional. También consiguió establecer un nuevo récord anotador en un año natural de la Premier League, dejando atrás los 36 de Alan Shearer en 1995 para acabar con 39.

Fiel a su apodo de 'Hurrycane' (un juego de palabras con la palabra "huracán" en inglés), empezó arrasando y adelantó a los 'Spurs' con dianas en los minutos 22 y 39.

En la segunda mitad, Dele Alli (49) y el surcoreanos Son Heung-min (51) ampliaron la cuenta y el último de Kane se dio en el 67, para cerrar con un 'hat-trick' su gran tarde en Wembley.

El primer gol de Kane llegó en forma de remate de cabeza cerca de la línea, en un balón colgado de falta por Christian Eriksen, mientras que el segundo fue empujando a la red un pase de la muerte de Son Heung-Min y el tercero elevando ante el arquero rival tras recibir una asistencia de Dele Alli.

Harry Kane 56 goles, Lionel Messi 54 goles.

67 - @HKane sends a majestic chip over Forster to complete his hat-trick in style. Sublime. ⚪️ #THFC 5-1 #SaintsFC 🔴 pic.twitter.com/Iw3ICPihcu