Hazard afirma que no se irá del Chelsea este mes

El astro belga Eden Hazard tranquilizó a los aficionados del Chelsea al afirmar que no se irá del club londinense este mes a pesar del interés del Real Madrid en hacerse con sus servicios.

La ventana de fichajes de la Premier League ya concluyó, pero queda aún abierta en los otros grandes campeonatos europeos, hasta el 31 de agosto, y el contrato del extremo con el Chelsea expira en 2020

"¿Irme este año? No me iré", afirmó a la cadena de radio francesa RMC después de la victoria de su equipo el sábado ante el Arsenal (3-2).

"Se han dicho muchas cosas sin sentido. Por ahora estoy feliz. Aún me quedan dos años de contrato y veremos lo que pasa", explicó.

"Podemos vender pero no fichar jugadores. Habría sido un poco extraño por su parte que me dejasen ir y no fichar a nadie después", sentenció Hazard, quien durante el Mundial de Rusia abrió la puerta a su salida del Chelsea con unas ambiguas declaraciones.

Hazard comenzó desde el banco los dos primeros partidos de liga del conjunto de Maurizio Sarri, saldados con sendos triunfos, aunque fue recibido como un héroe al saltar al terreno de juego en Stamford Bridge el sábado ante el Arsenal.