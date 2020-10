Higuaín marca primer gol en la MLS y decide triunfo de Inter sobre Red Bulls

Los Red Bulls se fueron en ventaja con un tanto de Omir Fernández en el minuto 53.

Pero la alegría de los locales apenas duró dos minutos, pues otro argentino, Matías Pellegrini, dejó todo igual tras recibir pasa del escocés Lewis Morgan.

A falta de nueve minutos para el fin del tiempo reglamentario, el exjugador del Real Madrid ejecutó un tiro franco desde fuera del área que batió al arquero danés David Jensen.

This. This is pure class. 😍 pic.twitter.com/ZMsZES9c9Y