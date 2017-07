"El Iluminado" Barrera, el gran veterano del fútbol nica

Ocho años después las cosas han cambiado, pues alcanzó la madurez futbolística e incluso fue el artífice de la remontada contra Haití con sus tres goles, que le dio a Nicaragua el boleto al máximo torneo que organiza de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

Barrera está consciente del nivel de exigencia de dicho torneo, pero considera que la clave para aspirar a una segunda ronda será trabajar en conjunto.

“Lo importante es el trabajo en equipo, nos hemos preparado física y mentalmente para clasificarnos a la segunda ronda”, manifestó el jugador nicaragüense, quien señaló que será lamentable para él no estar frente a Martinica en el debut de Nicaragua en Copa Oro.

“Después del partido ante Haití me quedé pensando y la verdad en ese momento me dejé llevar por la emoción, si no me hubiera quitado la camiseta estaría preparándome para jugar contra Martinica, pero hay que ver las cosas por el lado positivo. Voy a estar para el partido contra Panamá, que también es de vital importancia para mantener las esperanzas de clasificarnos a la segunda ronda”, manifestó el “Iluminado”.

Sin presión

“No tengo presión para encarar la Copa Oro, lo que tengo es motivación de hacer las cosas bien, en cada entrenamiento trato de dar lo mejor de mí, al igual que los muchachos, porque como sabemos la Copa Oro es una vitrina. Por ahí escuché que algunos de mis compañeros van a jugar en el extranjero, algo que es muy importante para el futbol nicaragüense”, aseveró Barrera.

La selección nicaragüense de futbol viajó ayer a Miami, Estados Unidos, donde disputarían dos partidos amistosos (3 y 4 de julio) frente a la selección de Canadá. Dichos encuentros no serán avalados por la FIFA, por decisión del conjunto norteamericano.

Nicaragua está motivada en alcanzar la segunda ronda de la Copa de Oro, algo sin precedente en la historia de nuestro futbol. Para ello la tropa comandada por Henry Duarte deberá arrancar con pie derecho venciendo a Martinica, equipo que al igual que Estados Unidos nunca se ha medido ante la Azul y Blanco.