Infantino señaló que el VAR será positivo en el Mundial de Rusia

"El VAR es algo positivo, que da más transparencia al fútbol", aseguró Infantino al refutar durante una conferencia de prensa en Lima críticas al sistema porque podría restar fluidez al juego.

"El videoarbitraje no va a solucionar todo en el fútbol, lo que queremos hacer con el VAR es evitar errores clamorosos de los árbitros, ayudarlos a no cometer esos errores", agregó.

Infantino, quien encabeza en Lima un cónclave FIFA sobre competiciones y traspasos, descartó que el VAR sea una apuesta, "simplemente porque no hay ningún aspecto negativo. Es una decisión que hemos tomado por unanimidad en la FIFA", enfatizó.

El dirigente defendió con estadísticas el uso del VAR, que se usará oficialmente en todas las competiciones FIFA, en especial en el Mundial Rusia-2018 (14 junio-15 julio, según anunció el tres de marzo en Zúrich la International Board, órgano garante de las normas de juego.

Según la Board, el VAR se podrá utilizar únicamente en cuatro casos: para validar o no un gol, atribuir o no una roja, conceder o no un penal, y corregir un error de identificación a un jugador sancionado.

"Yo mismo era escéptico y negativo hace dos años", cuando la FIFA empezó un experimento en mil partidos oficiales con el VAR, admitió el alto dirigente deportivo.

"De esos mil partidos tenemos estadísticas que son muy contundentes. Concretamente, sin el VAR hay un error grave de un árbitro cada tres partidos, con el VAR hay un error grave cada 19 partidos".

