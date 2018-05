El técnico español Juan Carlos García manifestó hoy que no seguirá al frente del Plaza Amador, debido a una decisión de la directiva del equipo, pero que se va tranquilo debido a que no todo fue malo en esta segunda incursión en el banquillo placino, aunque está un poco "tocado sentimentalmente".

"Me voy tranquilo, porque el trabajo que quería hacer, subir jugadores de segunda para crear una base en el equipo, se hizo", comentó García, quien señaló que sentimentalmente se marcha "algo tocado porque no esperaba esta decisión".

Con García al frente en este semestre, el Plaza Amador terminó noveno con 19 enteros, situación que pudo haber decantado en la molestia de los directivos del club panameño.

"Al final no sé lo que querían, en Panamá hay un sistema resultadista, que si no clasificas a semifinales no se hizo el trabajo y es por eso que los directivos decidieron que no seguíamos al frente del club", indicó.

García afirmó que no considera como un fracaso su gestión, debido a que el trabajo que quería lo hizo.

"Traer jugadores de la reserva y hacerlos debutar en primera división era nuestro objetivo, crear una base, por ese lado no puede ser un fracaso mi gestión, pero si lo vemos del lado de los resultados es otra cosa, pero el proyecto con el que llegamos lo cumplimos", señaló.

El Plaza Amador, en un breve comunicado en su cuenta de Twitter, informó: "El Cd Plaza Amador, anuncia, por medio de la presente, que hemos decidido terminar nuestra relación contractual con el cuerpo técnico dirigido por Juan Carlos García y Carlos Cañadas".

"Este torneo no fue el mejor para Plaza Amador. Somos un equipo grande y nuestro objetivo siempre será clasificarse a semifinales. Fallamos en este Clausura. Mil disculpas. Corregiremos y trabajaremos para ser ganadores en el Apertura...", manifestaba el club en otro mensaje en la red social.