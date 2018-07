El director técnico colombiano Juan Carlos Osorio, en platica "bomba-exclusiva" con SomosLaSele.com este miércoles, no descartó la posibilidad de comandar los hilos de la Selección de Panamá con miras a la Copa del Mundo de la FIFA Catar 2022.

Tras su paso por la Selección de México —con 33 victorias, 10 derrotas y nueve empates en 52 partidos disputados— Osorio, por qué no, reúne todas las características de un preparador con buenas maneras, con un orden táctico impresionante y, lo más prominente, encajaría perfectamente en Panamá, ya que es un auténtico trabajador del fútbol.

SomosLaSele: ¿Cómo está, míster?

Juan Carlos Osorio: "Estoy Bien, gracias. ¿Y usted?".

¿Qué le parecería dirigir a la Selección de Panamá? Usted siempre ha mostrado cariño por este país.

"Soy muy respetuoso y prudente con estos temas. Si algún día hay un acercamiento por parte de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), les responderé como corresponde".

Tras la salida de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez de la Sele, según fuentes, rumbo a Ecuador, el timonel interino en los choques de preparación ante Venezuela y Japón será Gary Stempel.

No obstante (más allá de eso), todos los focos federativos [aunque no se diga abiertamente, por cuestiones de ética] apuntan a peinar el mercado actual en busca de un seleccionador de garantías que haga de Catar 2022 no solo un sueño lejano, sino que lo convierta en toda una realidad, es decir: entrar en una dinámica mundialista a como dé lugar.

La misión más simplista de la FEPAFUT: que lo de Rusia 2018 no quede como una mera casualidad. Es allí donde podría entrar el plan Osorio, quien gusta y mucho a la cúpula actual... Mentira no es...