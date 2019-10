Kike Hernández justifica a Kershaw por eliminación contra los Nationals

“No es culpa de él, nos pusimos rápido adelante 3-0, Walker (Buehler) hizo tremendo trabajo, nos mantuvo en el juego, y tuvimos muchas oportunidades de anotar más carreras y no lo hicimos. Kershaw que diga que es culpa de él, lo entiendo, es una persona sumamente humilde, siempre tiene el corazón en la manga, pero no es culpa de él, si hubiésemos anotado más carreras después de los dos jonrones que hubo, como quiera hubiéramos ganado el juego. Es una pérdida de 25 jugadores y no de uno solo”, dijo el jugador Hernández, después de la derrota de su equipo.

Clayton Kershaw tomó parte de la responsabilidad en la derrota de los Dodgers 3-7 contra los Nationals, en el 5 y último juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional. “Tenía un trabajo que hacer, sacar tres outs, hice el primero, pero no los otros dos”, dijo Kershaw.

Walker Buehler, lanzó para seis episodios y dos tercios, en los cuales permitió cuatro hits y una carrera, fue reemplazado por Clayton Kershaw y recibió una ovación del estadio.

Por su parte Kershaw realizó un ponche a Adam Eaton para cerrar la séptima entrada. Gracias a esa actuación el manager Dave Roberts decidió dejarlo en el montículo para el octavo episodio. Lastimosamente para Roberts en dos lanzamientos consecutivos, dio dos jonrones para dejar que los Nacionales empataran el juego a 3 a 3.

En el décimo episodio, Howie Kendrick de los Nationals pegó un Grand Slam que mató el sueño de Los Ángeles e hizo que Washington volviera a una instancia de Serie de Campeonato, instancia a la que nunca habían llegado.

“Duele, llevamos los dos últimos años perdiendo la Serie Mundial y este año pues todos aquí pensábamos que, de los últimos tres años, este era el mejor equipo. Nadie pensaba que después de 106 victorias en la temporada regular nos iríamos en la primera ronda”, dijo Hernández.

“Somos hombres y lo que sea, pero aquí todos nos queremos, todos teníamos un sentimiento de que este año era el año y perdimos”, finalizó Kike.