Klopp califica de "brillante" la primera parte del Liverpool

El técnico del Liverpool Jurgen Klopp calificó de "brillante" la primera mitad de su equipo ante el Mánchester City, en la que marcó los tres goles en el triunfo 3-0 este miércoles en la ida de cuartos de la Liga de Campeones, pero lamentó no haber 'matado' la eliminatoria.

"La primera mitad fue brillante, fue a lo que el fútbol se debe parecer. Conocemos la calidad del City, pero también nuestras cualidades", dijo Klopp.

"El resultado no es el que esperábamos porque teníamos que haber jugado más al fútbol en la segunda mitad. Ellos no tuvieron muchas ocasiones, pero nosotros no jugamos siendo fieles a nosotros mismos", lamentó.

El egipcio Mohamed Salah (12) -que se tuvo que retirar en el minuto 50 con molestias en un muslo-, el inglés Alex Oxlade-Chamberlain (21) y el senegalés Sadio Mané (31) sacudieron en poco más de media hora al gran dominador del fútbol inglés esta temporada.

Klopp perdió para la vuelta, el martes en el Etihad Stadium, a Jordan Henderson, que cumplirá sanción tras ver una amarilla, y posiblemente a Salah, debido a sus problemas musculares.

"Perdemos a un jugador por lesión y a otro por una amarilla, por lo que no me siento bien. 'Mo' dice que se siente bien pero veremos cómo evoluciona", dijo.