"No está en mis manos", respondió Koeman tras participar en un coloquio en homenaje a Johan Cruyff celebrado este jueves en Barcelona.El exjugador azulgrana confesó, además, que le incomoda que siempre le pregunten por su posible llegada al Barça: "Es incómodo porque estoy trabajando como seleccionador con Holanda y no es justo hablar de otras cosas".El contrato de Koeman al frente de la escuadra holandesa se extiende hasta pasado el Mundial de Catar de 2022, pero existe una cláusula en la que se especifica que puede dejar su puesto tras la Eurocopa de 2020 en el caso de que llegue una oferta del Barcelona.En cualquier caso, Ronald Koeman aseguró que estará "contento" con su trayectoria como entrenador incluso si no llegara a sentarse en el banquillo azulgrana."Si viene, viene, pero si no viene, hay cosas más importantes en la vida", concluyó el exinternacional holandés para zanjar el tema.

EFE.