Liverpool conmemora los 30 años de la tragedia de Hillsborough

Las escaleras del St. George's Hall, uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, se llenaron de ramos de flores y de velas encendidas como homenaje a las víctimas del drama ocurrido en Sheffield (norte de Inglaterra) con motivo de la disputa, el 15 de abril de 1989, de la semifinal de la FA Cup que enfrentaba al Liverpool con el Nottingham Forest.

Earlier today, the Liverpool first-team, Women's and Academy squads paid their respects to the 96 children, women and men who died at Hillsborough by visiting the memorial at Anfield. pic.twitter.com/RqwWn23AzY