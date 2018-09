Luis Enrique: "No hay que cambiar el estilo"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, defendió que "no hay que cambiar el estilo" que llevó al éxito a España pero si introducir mejoras que vuelvan a instalar a la Roja entre las mejores selecciones del ránking FIFA.

"No hay que cambiar el estilo con el que hemos sido campeones del Mundial en Sudáfrica y de las dos Eurocopas. Ha sido un estilo de ataque, asociativo, ofensivo y con una buena presión tras pérdida, pero estamos intentando evolucionar y mejorarlo porque cuando uno consigue ganar títulos a nivel mundial todos te copian y estudian, con lo cual, la gente encuentra muchas soluciones y te plantea muchos problemas", dijo en declaraciones a UEFA.

Luis Enrique confesó que desde su llegada al cargo de seleccionador español están "en un proceso de evolucionar nuestro modelo" y se mostró convencido de poderlo conseguir.

"Presto mucha más atención a todo lo que tenemos que trabajar a nivel ofensivo, pero no ser más directos. Ser directo o no depende de dónde está el espacio, de dónde esté presionando el rival. En función de dónde está el espacio, tienes que aprovecharlo y buscar soluciones. No es lo mismo un equipo que te presiona alto o un equipo que esté encerrado en su área. En esos casos puedes ser más directo o menos", explicó.

El técnico asturiano realizó una lectura positiva de la recién creada Liga de las Naciones, en la que España comenzó con buen pie dando un golpe al grupo que lidera por delante de Inglaterra y Croacia.

"Me gusta la Liga de Naciones por el hecho de evitas tantos amistosos en los que quieras o no son partidos en los que la tensión es menor", aseguró.

"Me gusta y a nosotros nos ha venido muy bien, poder competir con estas selecciones ha sido un punto de motivación muy grande para nosotros que hemos perdido un poco el estatus, somos novenos en la clasificación de la FIFA y estamos deseando subir puestos y alzarnos en los arriba. Para eso, necesitamos ganar, estos partidos sirven para eso y necesitamos ganar trofeos", sentenció.

EFE