El nuevo seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, prometió este jueves que "no va a haber una revolución" en el estilo de juego de la Roja a pesar de las tres decepciones consecutivas en competiciones internacionales.

Relacionados Luis Enrique nombrado nuevo seleccionador de España

"No va a haber una revolución, es una palabra que a mí no me gusta. Sí que tiene que haber alguna evolución, va a haber cambios", declaró Luis Enrique en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF), en las afueras de Madrid.

"Claramente vamos a seguir con nuestro estilo, que no haya ninguna duda con esto: ser protagonistas con el balón", afirmó el exentrenador del FC Barcelona de 48 años.

Pero "hay que mejorar muchas cosas", advirtió.

"Hay que defender mucho mejor, hay que encajar muchos menos goles, hay que tener mucha más profundidad, hay que intentar generar más opciones de gol", insistió.

Tras ganar el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, España no ha pasado de los octavos de final en las últimas tres competiciones internacionales.

Luis Enrique prometió "darle una vuelta de tuerca a esta situación", que la comparó con su llegada al banquillo del FC Barcelona en 2014 tras un año sin grandes títulos para el club catalán.

En su primer año, el entrenador asturiano volteó la tendencia y consiguió el triplete de Copa, Liga y Liga de Campeones.